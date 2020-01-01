Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

В центре Киева в первый день 2020 года собралось несколько тысяч человек, которые прошли маршем с факелами в честь 111-ого дня рождения Степана Бандеры.

На мероприятии побывал фотокорреспондент "Апострофа".

Организаторами марша являются ВО "Свобода", "Правый сектор", "Сокол", "Тризуб", "Национальный корпус", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".

Шествие называлось "Марш чести, достоинства и свободы". В нем приняли участие около двух тысяч человек, которые прошлись с факелами по центральным улицам города — от парка Шевченко по бульвару Шевченко и до Крещатика. Возле мэрии Киева собравшиеся провели вече, после чего объявили о завершении марша.

Колонну возглавили лидеры ВО "Свобода" Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.

Позже в полиции Киева сообщили, что в факельном шествии приняло участие около тысячи граждан, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали 250 правоохранителей.

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Как ранее сообщал "Апостроф", бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов 1 января пожелал Украине победы и поздравил Степана Бандеру с днем рождения.