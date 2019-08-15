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У Михайличенко есть время до зимы: как вывести "Динамо" из глубокого кризиса

Андрей Столярчук о назначении Михайличенко в Динамо

Андрей Столярчук, футбольный комментатор, специально для "Апострофа" четверг, 15 августа 2019, 19:49
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Андрей Столярчук о назначении Михайличенко в Динамо Фото: UNIAN

После отставки белорусского специалиста Александра Хацкевича тренерское кресло "Динамо" оставалось бесхозным менее суток. 15 августа новым наставником "Динамо" назначен Алексей Михайличенко, который во второй раз в истории возглавил столичный клуб. Сможет ли "Миха" вывести команду из глубокого игрового кризиса и какие шаги для этого нужны - "Апострофу" рассказал футбольный эксперт и комментатор Андрей Столярчук.

Смена тренера "Динамо" - это давно оправданный шаг, который надо было делать гораздо раньше. Да и вообще, не вижу смысла подписывать с человеком двухлетнее соглашение, чтобы через полтора месяца его увольнять. Если была поставлена задача выйти в Лигу чемпионов, то можно было подписать контракт на полгода или на год. Это по Хацкевичу.

Что касается нового тренера. Наверное Михайличенко получит небольшой локальный карт-бланш, если ему удастся очень быстро как-то реанимировать команду - показать не только хорошие результаты, но и хорошее качество игры. Поэтому есть вероятность, что он останется на длительное время.

Но если существенных изменений в игре команды и результатах не будет, то, наверное, уже зимой "Динамо" получит нового главного тренера. И тогда уже будем смотреть - будет ли это очередное "динамовское сердце", или, возможно, руководство клуба пойдет уже на какие-то шаги, о которых давно говорилось. То есть это изменение тренерского вектора.

Я, честно говоря, был сторонником назначения Юрия Вернидуба. Он своей работой на тренерским мостике "Зари" заслужил возглавить "Динамо". В Украине достаточно квалифицированных тренеров - Роман Григорчук, Мирон Маркевич, Николай Павлов. Но некоторые из этих специалистов даже теоретически не смогут работать в "Динамо" Суркисов. Некоторые - наверное, не получали предложений. Например, Вернидуб.

Поэтому назначение Михайличенко - это посредственное решение. И не плохое, и не хорошее. Дальше уж посмотрим, как он себя покажет.

Борьба с "Шахтером"

Во-первых, уровень "Шахтера" гораздо выше "Динамо". А во-вторых, пертурбации, произошедшие в ходе сезона, существенно уменьшают и без того небольшие шансы динамовцев выиграть золотые награды. Поэтому с большой вероятностью "Шахтер" снова выиграет чемпионат.

В то же время, мне очень хотелось бы увидеть прорыв в плане качества игры "Динамо", увидеть новый коллектив. Возможно, с теми же футболистами - но новый коллектив по стилю игры. Чтобы был не робкий, а интересный футбол, который будет нравиться болельщикам, который будет приносить удовольствие. А если будет хорошее качество футбола, то будет и хороший результат.

"Динамо" сейчас нужно заложить основы новой команды. Это будет радовать болельщиков и со временем приносить хорошие результаты.

Где чемпионы?

Почему не играют за первую команду чемпионы мира U-20? Во-первых, в Украине не умеют работать с молодыми талантами. Вот мы накануне смотрели матч за Суперкубок УЕФА. Там выходили 20-летний Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и др. Эти люди уже в 19-20-летнем возрасте становятся основными игроками своих клубов. У нас считают, что в 19-20 лет еще нужно набираться опыта, их нужно сдавать в аренду и тому подобное. Соответственно, это приводит к тому, что в 25-летнем возрасте их еще считают потенциально очень сильными.

Я считаю, если человек готов, то не нужно смотреть на возраст. Супряга, Булеца и другие футболисты, которые были лидерами этой команды (молодежной сборной U-20 на чемпионате мира, - "Апостроф"), уже сейчас должны получать возможность играть за первую команду "Динамо".

Более того, тренеры должны стратегически смотреть вперед. Если тот же Супряга сейчас немного слабее, чем условный Фран Соль или Родригес, то нужно отдавать предпочтение молодому футболисту, понимая, что со временем он вырастет в лучшего таланта. Ведь тот же Соль - уже сложившийся игрок. Родригес - также сформированный игрок, как и Беседин. То есть мы видим их определенный уровень. Вполне возможно, что Супряга, Булеца и другие чемпионы мира могли бы дать гораздо более высокий уровень.

И это создает несколько преимуществ. Во-первых, они могут быть полезными для команды. Во-вторых, на них можно сделать хороший бизнес, продав их в солидные клубы.

Заиграют ли они при Михайличенко? Когда он впервые работал с командой, делалась ставка на иностранцев. Помню того же Нанни - непонятный аргентинский талант, который приехал за 5 миллионов долларов. Его никто не видел и не слышал.

Надеюсь, с тех пор Михайличенко и руководство клуба немного переосмыслили стратегию развития команды и будут больше опираться на молодых исполнителей. Есть пример Миколенко, который сейчас стал железобетонным игроком основного состава не только "Динамо", но и национальной сборной. Он в 19 лет является настоящим лидером команды. Есть тот же Цыганков. Есть молодые игроки, которые выигрывали недавно у "Ювентуса" (3:0 в юношеской Лиге чемпионов - "Апостроф"), которые выигрывали чемпионат мира - это и Цитаишвили, и те же Булеца с Супрягой. А Денис Попов - это же классный центрбэк, не хуже Тамаша Кадара. Не понимаю, почему ставят в состав Кадара, а не Попова.

Есть футболисты, с которыми нужно работать. Но перед тренерами ставят задачу "здесь и сейчас", и они, соответственно, плюют на стратегические задачи, пытаясь решить локальные.

Надеюсь, что Михайличенко изменил свою стратегию, свое видение и будет мыслить стратегически, давая шанс, в частности, молодым исполнителям. Сейчас те же Супряга, Булеца и Русин играют в аренде, демонстрируют хороший уровень футбола и показывают хорошую результативность.

Андрей Столярчук, футбольный комментатор, специально для "Апострофа" Версия для печати
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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Михайличенко, Динамо

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