У Михайличенко есть время до зимы: как вывести "Динамо" из глубокого кризиса

После отставки белорусского специалиста Александра Хацкевича тренерское кресло "Динамо" оставалось бесхозным менее суток. 15 августа новым наставником "Динамо" назначен Алексей Михайличенко, который во второй раз в истории возглавил столичный клуб. Сможет ли "Миха" вывести команду из глубокого игрового кризиса и какие шаги для этого нужны - "Апострофу" рассказал футбольный эксперт и комментатор Андрей Столярчук.

Смена тренера "Динамо" - это давно оправданный шаг, который надо было делать гораздо раньше. Да и вообще, не вижу смысла подписывать с человеком двухлетнее соглашение, чтобы через полтора месяца его увольнять. Если была поставлена задача выйти в Лигу чемпионов, то можно было подписать контракт на полгода или на год. Это по Хацкевичу.

Что касается нового тренера. Наверное Михайличенко получит небольшой локальный карт-бланш, если ему удастся очень быстро как-то реанимировать команду - показать не только хорошие результаты, но и хорошее качество игры. Поэтому есть вероятность, что он останется на длительное время.

Но если существенных изменений в игре команды и результатах не будет, то, наверное, уже зимой "Динамо" получит нового главного тренера. И тогда уже будем смотреть - будет ли это очередное "динамовское сердце", или, возможно, руководство клуба пойдет уже на какие-то шаги, о которых давно говорилось. То есть это изменение тренерского вектора.

Я, честно говоря, был сторонником назначения Юрия Вернидуба. Он своей работой на тренерским мостике "Зари" заслужил возглавить "Динамо". В Украине достаточно квалифицированных тренеров - Роман Григорчук, Мирон Маркевич, Николай Павлов. Но некоторые из этих специалистов даже теоретически не смогут работать в "Динамо" Суркисов. Некоторые - наверное, не получали предложений. Например, Вернидуб.

Поэтому назначение Михайличенко - это посредственное решение. И не плохое, и не хорошее. Дальше уж посмотрим, как он себя покажет.

Борьба с "Шахтером"

Во-первых, уровень "Шахтера" гораздо выше "Динамо". А во-вторых, пертурбации, произошедшие в ходе сезона, существенно уменьшают и без того небольшие шансы динамовцев выиграть золотые награды. Поэтому с большой вероятностью "Шахтер" снова выиграет чемпионат.

В то же время, мне очень хотелось бы увидеть прорыв в плане качества игры "Динамо", увидеть новый коллектив. Возможно, с теми же футболистами - но новый коллектив по стилю игры. Чтобы был не робкий, а интересный футбол, который будет нравиться болельщикам, который будет приносить удовольствие. А если будет хорошее качество футбола, то будет и хороший результат.

"Динамо" сейчас нужно заложить основы новой команды. Это будет радовать болельщиков и со временем приносить хорошие результаты.

Где чемпионы?