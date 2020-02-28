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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция

28 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

пятница, 28 февраля 2020, 09:31
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28 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Фото: UEFA

28 февраля состоится жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы, на которой Украину представляет чемпион страны донецкий "Шахтер".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Начало жеребьевки в 14:00 по киевскому времени.

Так, соперником "горняков" может стать любая из 15 команд, которые прошли в 1/8 финала помимо "Шахтера": "Вулверхэмптон", "Истанбул ББ", "Байер", "Базель", "ЛАСК", "Рома", "Рейджерс", "Вольфсбург", "Копенгаген", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Севилья", "Хетафе" и "Олимпиакос"

Еще один участник стадии определится в матче "Зальцбург" - "Айнтрахт", который пройдет 28 февраля.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 12-го и 19-го марта.

Напомним, что на прошлой стадии "Шахтер" не без труда прошел португальскую "Бенфику".

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