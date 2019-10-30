Нелегкий Brexit: битва Британии с Европой продлится еще десятилетия

Лидеры политических групп Европейского парламента 24 октября согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца. Председателю Европейского совета Дональду Туску направили письмо, в котором рекомендовали продолжить переговоры по Brexit до 31 января 2020 года.

Политики приняли такое решение после официальной просьбы британского премьера Бориса Джонсона. Хотя в частном письме Джонсон просил их не переносить дату завершения Brexit, 28 октября он направил письмо на имя председателя Европарламента Дональда Туска, в котором согласился на новые условия.

Джонсон известен своей жесткой позицией по Brexit и ранее заявлял, что лучше умереть в канаве, чем остаться в ЕС после 31 октября. Сейчас он выступает за проведение досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря.

Выборы могут не принести победы Джонсону, зато углубят возникшие проблемы, поскольку страна рискует получить парламент без абсолютного большинства. Из-за своих имперских амбиций Лондон загнал себя в кризис, который разрушает страну и в конце концов закончится еще большей интеграцией с ЕС. Такое мнение высказал "Апострофу" Поль Кьер, профессор университета Copenhagen Business School, Дания.

Перед Борисом Джонсоном стоит сейчас выбор: попытаться провести соглашение с ЕС через парламент, несмотря ни на что, или устроить выборы. Похоже, что он выберет последнее. Выборы все равно должны состояться - досрочно в декабре этого года или весной следующего. Надо отметить, что Борис - азартный игрок и ярый борец. Но его позиция будет уязвимой, поскольку партия Brexit будет пытаться оторвать голоса от возглавляемых Джонсоном консерваторов, идя под лозунгом "С Brexit не покончено". С другой стороны, население устало от Brexit, и Джонсон пообещает завершить его, если получит большинство. Сейчас ситуация критическая для премьер-министра, если он не получит большинства в парламенте, то для него это будет конец.

Старая двухпартийная система в Британии сломана, и это означает, что трудно предсказать, чем все закончится. Сколько партий - столько и результатов соцопросов, которые очень отличаются друг от друга. Даже если удастся предсказать, какая партия сколько возьмет голосов, то непонятно, кто из кандидатов победит в каком округе через избирательную систему "first-past-the-post" (система относительного большинства - тип мажоритарного голосования, когда в парламент проходит кандидат, набравший голосов больше, чем любой из конкурентов отдельно, - "Апостроф").

"Партия" Brexit и либерал-демократы, скорее всего, проиграют. Консерваторы имеют наибольший шанс победить и даже сформировать большинство в парламенте. Но Борису Джонсону нужно "комфортное большинство", чтобы он мог спокойно подписать окончательное соглашение с ЕС, проигнорировав наиболее радикальных брекзитеров. Но этого будет достичь очень трудно.

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Наиболее вероятно, что после выборов Великобритания получит так называемый "подвешенный парламент", то есть ни одна партия не получит абсолютного большинства. Есть возможность, что в результате будут такие же проблемы, как и сейчас - не будет большинства для любого возможного решения по Brexit.

Brexit продлится еще как минимум в течение десятилетия. Может быть формальный Brexit после досрочных выборов или после 31 января. Но потом еще будут продолжаться переговоры о новом постоянном соглашении об отношениях между ЕС и Британией. Соглашение, скорее всего, будет включать много того, что предусматривает членство в ЕС. Битва относительно содержания отношений с остальной Европой станет определяющей для британской политики на годы.

Стратегически и в долгосрочной перспективе ЕС может стать сильнее из-за кризиса с Brexit. Фактически, это не кризис для ЕС - скорее, это кризис для политической и конституционной системы Соединенного королевства, которая влечет за собой распад союза четырех народов - Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Brexit строили на идее возврата к прошлому (имперскому), которое теперь не существует. Изначально он возник из-за неправильного понимания места Великобритании в мире и ее могущества. Я предполагаю, что через 20 лет Великобритания будет еще более интегрирована в ЕС, чем сейчас.

Что же касается вопросов безопасности, Brexit означает, что ЕС надо ускорять развитие общей обороны и политики безопасности в ЕС, поскольку Великобритания через Brexit и США из-за президента Дональда Трампа - больше не являются надежными партнерами. Давление усилится на Венгрию и Польшу, поскольку только они из 27 стран ЕС выступают против дальнейшей интеграции.