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Нелегкий Brexit: битва Британии с Европой продлится еще десятилетия

Поль Кьер о перспективах Brexit и досрочных выборах в Великобритании

Поль Кьер, профессор университета Copenhagen Business School, специально для "Апострофа" среда, 30 октября 2019, 12:27
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Поль Кьер о перспективах Brexit и досрочных выборах в Великобритании Фото: Getty Images

Лидеры политических групп Европейского парламента 24 октября согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца. Председателю Европейского совета Дональду Туску направили письмо, в котором рекомендовали продолжить переговоры по Brexit до 31 января 2020 года.

Политики приняли такое решение после официальной просьбы британского премьера Бориса Джонсона. Хотя в частном письме Джонсон просил их не переносить дату завершения Brexit, 28 октября он направил письмо на имя председателя Европарламента Дональда Туска, в котором согласился на новые условия.

Джонсон известен своей жесткой позицией по Brexit и ранее заявлял, что лучше умереть в канаве, чем остаться в ЕС после 31 октября. Сейчас он выступает за проведение досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря.

Выборы могут не принести победы Джонсону, зато углубят возникшие проблемы, поскольку страна рискует получить парламент без абсолютного большинства. Из-за своих имперских амбиций Лондон загнал себя в кризис, который разрушает страну и в конце концов закончится еще большей интеграцией с ЕС. Такое мнение высказал "Апострофу" Поль Кьер, профессор университета Copenhagen Business School, Дания.

Перед Борисом Джонсоном стоит сейчас выбор: попытаться провести соглашение с ЕС через парламент, несмотря ни на что, или устроить выборы. Похоже, что он выберет последнее. Выборы все равно должны состояться - досрочно в декабре этого года или весной следующего. Надо отметить, что Борис - азартный игрок и ярый борец. Но его позиция будет уязвимой, поскольку партия Brexit будет пытаться оторвать голоса от возглавляемых Джонсоном консерваторов, идя под лозунгом "С Brexit не покончено". С другой стороны, население устало от Brexit, и Джонсон пообещает завершить его, если получит большинство. Сейчас ситуация критическая для премьер-министра, если он не получит большинства в парламенте, то для него это будет конец.

Старая двухпартийная система в Британии сломана, и это означает, что трудно предсказать, чем все закончится. Сколько партий - столько и результатов соцопросов, которые очень отличаются друг от друга. Даже если удастся предсказать, какая партия сколько возьмет голосов, то непонятно, кто из кандидатов победит в каком округе через избирательную систему "first-past-the-post" (система относительного большинства - тип мажоритарного голосования, когда в парламент проходит кандидат, набравший голосов больше, чем любой из конкурентов отдельно, - "Апостроф").

"Партия" Brexit и либерал-демократы, скорее всего, проиграют. Консерваторы имеют наибольший шанс победить и даже сформировать большинство в парламенте. Но Борису Джонсону нужно "комфортное большинство", чтобы он мог спокойно подписать окончательное соглашение с ЕС, проигнорировав наиболее радикальных брекзитеров. Но этого будет достичь очень трудно.

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Наиболее вероятно, что после выборов Великобритания получит так называемый "подвешенный парламент", то есть ни одна партия не получит абсолютного большинства. Есть возможность, что в результате будут такие же проблемы, как и сейчас - не будет большинства для любого возможного решения по Brexit.

Brexit продлится еще как минимум в течение десятилетия. Может быть формальный Brexit после досрочных выборов или после 31 января. Но потом еще будут продолжаться переговоры о новом постоянном соглашении об отношениях между ЕС и Британией. Соглашение, скорее всего, будет включать много того, что предусматривает членство в ЕС. Битва относительно содержания отношений с остальной Европой станет определяющей для британской политики на годы.

Стратегически и в долгосрочной перспективе ЕС может стать сильнее из-за кризиса с Brexit. Фактически, это не кризис для ЕС - скорее, это кризис для политической и конституционной системы Соединенного королевства, которая влечет за собой распад союза четырех народов - Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Brexit строили на идее возврата к прошлому (имперскому), которое теперь не существует. Изначально он возник из-за неправильного понимания места Великобритании в мире и ее могущества. Я предполагаю, что через 20 лет Великобритания будет еще более интегрирована в ЕС, чем сейчас.

Что же касается вопросов безопасности, Brexit означает, что ЕС надо ускорять развитие общей обороны и политики безопасности в ЕС, поскольку Великобритания через Brexit и США из-за президента Дональда Трампа - больше не являются надежными партнерами. Давление усилится на Венгрию и Польшу, поскольку только они из 27 стран ЕС выступают против дальнейшей интеграции.

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