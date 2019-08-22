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Коломойский давит делом "Роттердам+", чтобы получить льготы для своего бизнеса - экс-глава НКРЭКУ
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Коломойский давит делом "Роттердам+", чтобы получить льготы для своего бизнеса - экс-глава НКРЭКУ

четверг, 22 августа 2019, 13:57
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Формула "Роттердам+" - это рыночный подход к ценообразованию, который не нравится Игорю Коломойскому, привыкшему иметь льготные тарифы на электроэнергию для своего бизнеса, и он добивается получить их снова.

Об этом заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в эфире "Прямого" канала.

"Это ("Роттердам+" - ред.) абсолютно прозрачный рыночный подход к ценообразованию, законный. Но он не нравится некоторым людям, которые привыкли к льготным условиям. Например, Игорь Валерьевич Коломойский. Советую всегда пользоваться рыночными подходами как надежным предохранителем к любой кризисной ситуации, особенно в энергетике", - заявил Вовк.

Он напомнил, что олигарх уже не впервые осуществляет давление, в частности на членов НКРЭКУ, чтобы добиться льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. Так, в 2013-2014 Коломойский, благодаря полученным льготам на тарифы для ферросплавных заводов, сэкономил 2,5 миллиарда гривен. Позже к средствам давления он подключил медиа и антикоррупционеров.

"Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делал и в 2013-2014 году, еще при власти Януковича. В этот период он получил себе почти 2,5 миллиарда гривен льготной экономии на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015-2016 году это давление продолжилось уже на меня. Подключилось медийное давление, а затем появился юридический пузырь от НАБУ и САП", - сообщил Волк.

Экс-глава НКРЭКУ обратил внимание, что наиболее активный критик формулы "Роттердам+" - Андрей Герус, настаивает исключительно на снижении цен на электроэнергию для промышленности, то есть лоббирует интересы крупных потребителей.

"Видимо, надо спросить представителя президента в правительстве господина Геруса, который три года пиарился на теме "Роттердам+" и занимался снижением тарифов в кавычках для промышленности, почему он не думает о населении. Пусть объяснит, ожидания по уровню тарифов для населения", - отметил Вовк.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа 2019 суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился брать под стражу Д. Вовка.

Методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам+") утвердила НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

Обоснованность формулы "Роттердам+" подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

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