Подозрением против банкира Горбачевского провоцируют конфликт между Нацполицией и ГПУ - адвокат

Подозрением против банкира Горбачевского провоцируют конфликт между Нацполицией и ГПУ. Речь идет о ходатайстве, подписанном уволенным начальником ГСУ Нацполиции Виталием Невгадом относительно банкира Сергея Горбачевского, бывшего владельца ОАО "ДИВИ-Банк".

Накануне в СМИ опубликовали жалобы на бездействие ГПУ по делу "ДИВИ-Банк", инициированные компанией "Офир Капитал", которую на рынке связывают с экс-главой "Диамантбанка" Олегом Ходачуком.

Адвокат Горбачевского Денис Статников назвал это "сливом", призванным спровоцировать конфликт между "старыми" кадрами Нацполиции и "новым" руководством Генпрокуратуры.

"Вижу в этом не только попытку заболтать дело о скандальном кредитовании УПБ, и желание скрыть за анонсированным подозрением факт незаконного содержания в СИЗО банкира Горбачевского, но и намерение столкнуть лбами "новых" и "старых" лиц в правоохранительной системе", - заявил Статников.

Речь идет о заявлениях Горбачевского в правоохранительные органы о махинациях чиновников НБУ и ФГФВО, повлекших в 2015 году катастрофические убытки десяти банков-кредиторов скандально известного ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ). Также о факте немотивированного ареста Горбачевского на два месяца следователем Нацполиции Иваном Дацьо и подделку доказательной базы следствия.

Из-за злоупотреблений по делу экс-владельца "ДИВИ-Банка" Соломенский суд Киева обязал детективов НАБУ открыть уголовное производство в отношении следователей Нацполиции и должностных лиц компании "Сова" за ложные судебно-экспертные показания.

Статников отрицает, что один представитель органов следствия "крышевал" ход досудебного расследования.

"Я за 20 лет адвокатской практики не видел подобного "крышевания". Зато видел, как именно такими методами прокуроры ГПУ и следователи СБУ и Нацполиции "закошмаривали" предпринимателей, склоняя их к действиям, которых добивались недобросовестные конкуренты и рейдеры", - отметил Статников.

В распространенной СМИ жалобе инициатором фигурирует компания "Офир Капитал", адвокаты которой инкриминируют Горбачевскому финансовые махинации.

"Мне известна история ООО "Офир Капитал", которая выступает в этом "сливе" какой-то жертвой финансовых злоупотреблений со стороны семьи Горбачевского. По этой структуре ведутся производства, связанные с хищением и отмыванием средств на суммы со многими нулями. И Горбачевские не имеют к этому никакого отношения", - уточнил Статников.

Финансовая компания "Офир Капитал" посредством экс-руководителя Дмитрия Налесного связана с "Диамант Агро-Трейд" и другими структурами, подконтрольными экс-главе "Диамантбанка" Олегу Ходачуку. Последний является клиентом юридической фирмы "AverLex", адвокаты которой выступили инициаторами упомянутой жалобы в адрес генпрокурора.

Известно, что "Офир Капитал" проходит в уголовных производствах по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.