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Снизит давление на бизнес: Рада приняла важный для предпринимателей закон

четверг, 12 декабря 2019, 17:11
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В четверг, 12 декабря, народные депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2172, который направлен на снижение давления на бизнес со стороны органов контроля.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Так, за это решение проголосовали 277 народных депутатов. Согласно записке, закон направлен на снижение коррупционных рисков в деятельности чиновников при совершении проверок, усиление защиты потребителей и других интересов общества в случае выявления непродуктовой продукции, опасной или создающей риски.

Проект также является важным с точки зрения выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Документ приводит украинское законодательство в сфере госуправления рыночного мониторинга в соответствие с требованиями законодательств европейских стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Национальном банке приняли решение значительно снизить учетную ставку, что приведет к удешевлению кредитов в стране.

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