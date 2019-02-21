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Украинские фермеры заявили о поддержке Тимошенко на выборах президента

четверг, 21 февраля 2019, 21:50

Представители фермерских организаций Украины заявили о своей поддержке Юлии Тимошенко в качестве кандидата в президенты.

Об этом было объявлено во время пресс-конференции в Киеве.

В частности, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич отметил, что именно во времена Тимошенко правительство решило большое количество проблемных вопросов в аграрной отрасли, в частности приняло программу по развитию и обслуживанию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, по которой предполагалось более 1 миллиарда на 7 лет - на поддержку мелкого товаропроизводителя.

"И при реализации программы, которая предусматривала крупнейшую за всю историю независимой Украины финансовую и материальную поддержку отрасли, мы должны были иметь мощного фермера и богатое село", - убежден Томич.

Он добавил, что во времена премьерства Тимошенко были выделены значительные средства на поддержку фермерства, благодаря чему создавались кооперативы.

"Но пришла другая власть и закрыла программу, остановила ее финансирование, уничтожив все наработанное", - возмутился он.

По его мнению, Украине нужно формировать семейный фермерский уклад, который даст возможность в полной мере использовать огромный аграрный потенциал. Тогда украинцы не побегут на заработки в европейские страны, где количество фермерских хозяйств в 500, 700 и даже в тысячу раз больше, чем в нашей стране.

"В Новом курсе Тимошенко мы видим четкие ориентиры - как сохранить фермера, делать качественную и конкурентную продукцию, дать качественную продукцию и как преодолеть бедность", - подчеркнул Томич.

В свою очередь председатель Черниговской областной Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Якуб обратил внимание на проблемы животноводства, отметив, что сегодня деньги от государства преимущественно идут на монополии.

"Да, на 1 курицу - приходится 350 грн дотаций. Но это же золотая курица, несущая золотые яйца. Другие отрасли животноводства отошли на второй план и упадок", - подчеркнул он.

Якуб добавил, что сейчас главное для аграриев - "это доступные кредиты".

"Стране нужно спасение. Команда фермеров искренне верит в то, что когда станет президентом Тимошенко, село станет состоятельными и мы забудем, что такое бедность", - резюмировал он.

Напомним, что 11 сентября правление Союза украинского крестьянства, в который входит Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Союз участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины и ряд других организаций, приняло решение о поддержке Тимошенко на выборах президента Украины.

Впоследствии к ним присоединились еще 14 украинских общественных организаций, входящих в Комитет защиты родной земли.

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