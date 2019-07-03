Птицефабрика "Авис" вошла в ТОП-50 самых инновационных компаний в агросекторе Украины

Птицефабрику "Авис" агрохолдинга "Авангард" украинского бизнесмена Олега Бахматюка – самую крупную птицефабрику Украины с полным циклом производства, которая известна как производитель куриных яиц ТМ "Квочка", назвали одним из наиболее инновационных предприятий в аграрном секторе.

Об этом говорится в рейтинге журнала "Бизнес".

Издание отмечает, что птицефабрика "Авис" - это современное производство куриных яиц в формате закрытого цикла (система, которая позволяет производить большое количество качественных яиц, одновременно заботясь о природных ресурсах и курочках-несушках). Выделены у компании и контроль качества воздуха, и воды для поения птиц, и корма с четкой формулой. Яйца, произведенные здесь, соответствуют европейским стандартам и стандарту Halal, а "спланированная система логистики позволяет доставлять яйца потребителям максимально свежими".

Инкубаторы агрохолдинга "Авангард" являются высокотехнологичным производством, где все параметры (а кроме влажности и температуры воздуха их еще около десяти) контролирует искусственный интеллект. Кроме высокого качества приоритетом для производителя является защита окружающей среды. Предприятие применяет очистные сооружения ведущего международного производителя Nijhuis и совместно с Государственным Институтом охраны почв Украины разрабатывает новые методы компостирования, чтобы получить безотходное производство.

Отходы производства превращаются в полезные для человека и окружающей среды продукты - органическое сухое удобрение, органическое жидкое удобрение и электроэнергию. Для этого "Авангард" построил биогазовый завод, который производит "зеленую" электроэнергию из возобновляемых источников - куриного помета.

В агрохолдинг "Авангард", который является частью группы компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, входит 19 птицефабрик, 6 комбикормовых заводов и 2 фабрики по выращиванию молодняка. Две из птицефабрик - филиал "Чорнобаевское" и "Авис", построенные в 2003 году на самом современном оборудовании. Международный аудит этих птицефабрик состоялся в 2018 году и подтвердил, что они могут экспортировать яйца в страны Европейского Союза. Также эти две птицефабрики в 2019 году прошли сертификацию на соответствие стандарту Halal и подтвердили действующий сертификат ISO 22000: 2005, что является гарантией полного контроля всего цикла производства. "Авангард" - крупнейший украинский экспортер куриных яиц и яичных продуктов в Украине, продающей продукцию в 40 стран мира.