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Агрохолдинг Олега Бахматюка выделяет больницам 20 млн грн на борьбу с коронавирусом

пятница, 03 апреля 2020, 12:06
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Недостачу специального оборудования и средств индивидуальной защиты в больницах помогают заполнить частные предприятия. Агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка выделил на приобретение необходимых материалов и оборудования 20 млн грн.

Аппараты искусственного дыхания, лабораторное оборудование для проведения анализов, ингаляторы, средства защиты и другие необходимые во время эпидемии вещи помогают приобрести больницам предприятия, входящие в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг", сообщают "Подробности".

"Почти в 19 областных центрах страны и где-то в 650 населенных пунктах владельцем глобально выделено на борьбу с коронавирусом около 20 млн грн. Примерно 6 из них отправлены на места, на районные больницы, центры медицинской экстренной помощи, а также областные больницы - где ведут хозяйственную деятельность наши предприятия", - рассказала Галина Ковток, операционный директор "Укрлендфарминга".

В компании проводят регулярные онлайн-совещания с регионами для координации действий по оказанию помощи медучреждениям на местах.

"В большинстве мы их ищем сами - центры экстренной скорой помощи, которые подчиняются преимущественно области, все районные скорые помощи, которые работают, помощь врачам скорых, обеспечение их средствами защиты - это наша цель сегодня. Мы будем сводить информацию, которую нам подадут директора региональных управлений, и на вторую неделю снова будут определены регионы, где мы планируем помогать", - говорит Галина Ковток.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агрохолдингов, занимающийся выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" создают 27 тысяч рабочих мест и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

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