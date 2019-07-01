RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

06:30
Гороскоп в 2 июля: Овны будут привлекательны, а у Весов все будет валиться из рук
06:26
Шторм и жара: синоптики "порадовали" прогнозом погоды в Украине
05:32
Астрономы получили загадочный радиосигнал из космоса
04:28
Кличка "Бармен": в сети показали фото боевика из Азии, убитого на Донбассе
03:30
Британку сняли с рейса в Испании из-за пышной груди: фото
02:27
Завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта: впечатляющие фото и видео
01:22
Один из главарей ЛНР отметился в сети памятью золотой рыбки: фото
00:19
Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом

1 июля

23:55
Эпидемия массовых минирований: опубликовано фото задержанных "шутников"
23:42
Ей должно было исполниться 16: боевик устроил страшное ДТП на Донбассе, фото жертвы
23:30
Киев накрыла внезапная буря: опубликовано яркое видео
23:18
У Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Счетная палата по требованию Тимошенко проверит, как управляют ГТС Украины - Пацкан

понедельник, 01 июля 2019, 19:02
переглянути новину українською

Счетная палата не только проанализирует документы о доведении до банкротства отечественной ГТС, но и по требованию лидера "Батькивщины" проведет внеочередную общую проверку управления ее объектами.

Об этом во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"К нам обратилась Юлия Тимошенко по вопросам проверки ГТС и возможности ее продажи или присвоения каким-то другим образом. Счетная палата приняла решение о проведении внеочередного контрольного мероприятия, который покажет реальную ситуацию в ГТС. Мы проведем аудит эффективности в управлении объектами госсобственности ГТС, имеющие финансовые последствия для государственного бюджета", - сказал он.

По словам главы Счетной палаты, "это будет всем интересно":

"Только если посмотреть на то, что внутри происходит, можно дать ответ на многие вопросы. В частности, формирование цены на газ, как идет (эффективно или нет) управление теми или иными предприятиями "Нафтогаза", - отметил он.

К тому же Валерий Пацкан пожаловался, что руководство "Нафтогаза" уже начало препятствовать проверкам. Поэтому Счетная палата обратилась к Генпрокурору и другим правоохранительным органам с жалобой на действия менеджмента газового монополиста.

"Прошу правоохранительные органы выполнить свою работу и дать оценку, почему препятствуют работе Счетной палаты и проинформировать общество", - подчеркнул Валерий Пацкан.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: