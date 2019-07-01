Счетная палата по требованию Тимошенко проверит, как управляют ГТС Украины - Пацкан

Счетная палата не только проанализирует документы о доведении до банкротства отечественной ГТС, но и по требованию лидера "Батькивщины" проведет внеочередную общую проверку управления ее объектами.

Об этом во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"К нам обратилась Юлия Тимошенко по вопросам проверки ГТС и возможности ее продажи или присвоения каким-то другим образом. Счетная палата приняла решение о проведении внеочередного контрольного мероприятия, который покажет реальную ситуацию в ГТС. Мы проведем аудит эффективности в управлении объектами госсобственности ГТС, имеющие финансовые последствия для государственного бюджета", - сказал он.

По словам главы Счетной палаты, "это будет всем интересно":

"Только если посмотреть на то, что внутри происходит, можно дать ответ на многие вопросы. В частности, формирование цены на газ, как идет (эффективно или нет) управление теми или иными предприятиями "Нафтогаза", - отметил он.

К тому же Валерий Пацкан пожаловался, что руководство "Нафтогаза" уже начало препятствовать проверкам. Поэтому Счетная палата обратилась к Генпрокурору и другим правоохранительным органам с жалобой на действия менеджмента газового монополиста.

"Прошу правоохранительные органы выполнить свою работу и дать оценку, почему препятствуют работе Счетной палаты и проинформировать общество", - подчеркнул Валерий Пацкан.