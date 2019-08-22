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Подготовка к зиме: необходимо срочно активизировать закупку угля - эксперт

четверг, 22 августа 2019, 15:15
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Формула "Роттердам+" дает самую низкую цену угля на сегодня.

Об этом заявил Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, передают "Українські новини".

По мнению эксперта, сейчас нужно оперативно закупать уголь, и наиболее дешевый вариант на данный момент – по формуле "Роттердам+". Плачков отметил, что к такому же выводу пришли и участники совещания у президента по вопросам энергетики и подготовки к отопительному сезону.

"На электростанциях угля нет. Если в прошлом году было 1,5 миллиона, сейчас 700 тысяч. И как мы входить будем в зиму, трудно себе представить", - сообщил Плачков.

"Сейчас надо фрахтовать уголь. Это надо или в Колумбии, в Южной Африке, в Америке покупать. А то, что на последнем совещании сказали: снижайте тарифы и закупайте уголь, обеспечьте склады, - это две несовместимые директивы, так не бывает", - полагает Плачков.

Ранее Иван Плачков прогнозировал, что действия НАБУ по делу "Роттердам+" могут привести к возникновению в стране дефицита угля и кризиса в энергоотрасли.

Энергоэксперт Юрий Корольчук, комментируя совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка, заявил, что уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле импортного угля из ЮАР, США или Колумбии.

Эксперт Кирилл Сазонов полагает, что новому правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+", поскольку закупать по ней уголь дешевле.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.

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