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Россия нашла способ исключить Украину из переговоров по газу с ЕС: росСМИ раскрыли план

понедельник, 16 сентября 2019, 13:28
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Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам. Речь может идти о контрактовании "Газпромом" мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Ранее об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе. Он пояснил, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы. По его словам, это означало, что оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. "Газпром" сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.

По данным источника РБК в российской газовой компании, "Газпрому" подойдет этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

Представители Минэнерго РФ и “Газпрома” на запрос РБК не ответили.

Как сообщал “Апостроф”, ранее стало известно, что российский "Газпром" готовит новую программу еврооблигаций - в другой юрисдикции - из-за отказа люксембургского суда снять арест с активов по иску НАК "Нафтогаз Украины".

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