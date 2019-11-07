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В киевском поставщике электроэнергии сменили название на YASNO и рассказали о планах

четверг, 07 ноября 2019, 17:50
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Поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги" сменил название на YASNO и заявил о планах повысить качество обслуживания клиентов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, YASNO сообщил, что планирует ввести новые сервисы для повышения энергоэффективности и для электромобилей, а центры обслуживания клиентов превратить в современные энергоофисы.

"Компания "Киевские энергетические услуги" за последние 10 месяцев существенно улучшила обслуживание клиентов. Время соединения по телефону с оператором контакт-центра сократилось в 4 раза, время ожидания в центрах обслуживания - в 2 раза. Передать показания счетчиков и оплатить за электроэнергию через интернет можно за пару минут: через Личный кабинет на сайте или мобильное приложение для смартфона. Меняясь на YASNO, мы стремимся быть более полезными и понятными для клиентов, и обеспечивать европейский уровень сервиса ... Мы упростили процессы обслуживания для экономии времени клиентов, объясняем и консультируем простым языком. Ставим цель, чтобы клиенты могли дозвониться в контакт-центр YASNO менее чем за 3 минуты, а ожидать обслуживания специалистами при визите в энергоофис пришлось не более 15 минут", - рассказал Виктор Мельников, директор YASNO в Киеве.

После обновления в энергоофисах YASNO будут установлены терминалы самообслуживания для передачи показаний счетчика, зона экспресс-обслуживания, где можно решить типичные вопросы без ожидания, детский уголок, отдельные зоны обслуживания частных клиентов и предприятий, а также зона продаж дополнительных товаров и услуг по энергоэффективности.

"В первых трех энергоофисах мы начинаем обслуживать клиентов уже с 7 ноября. На ул. Ильенко, 31 уже работают два энергоофисы - отдельно для частных и юридических клиентов. Открыл свои двери для клиентов энергоофис на Драгоманова, 40-с. До конца года откроем еще 3 энергоофиса, а к середине 2020 года в Киеве их станет 8", - пообещал Мельников.

Счета за электроэнергию в ноябре будут оформлены на YASNO. Получить консультацию или передать показания счетчика можно по привычным номерам.

Более 50% клиентов YASNO в Киеве для передачи показаний счетчика и оплаты за электроэнергию уже пользуются интернет-сервисами. В личном кабинете на новом сайте yasno.com.ua можно передать показания, оплатить электроэнергию, посмотреть историю расчетов, получить консультацию. Логин и пароль будут те же, что были на сайте "Киевских энергетических услуг".

При этом, реквизиты для оплаты за электроэнергию и тарифы не изменились, а документы переоформлять не нужно.

Поставщик YASNO будет предлагать клиентам энергоэффективные наборы, солнечные крыши для выработки электроэнергии и возможности зарабатывать на "зеленом тарифе", системы хранения энергии (домашние аккумуляторы), а также зарядные устройства для электромобилей, которые можно установить дома или в офисе.

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