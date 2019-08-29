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​В сеть слили фото новейшего смартфона Huawei

четверг, 29 августа 2019, 20:05
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В сети появились фото новейшего смартфона китайского производителя Huawei - Mate 30, который станет первым изделием компании, выпущенным в условиях санкций со стороны США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Презентация новинки состоится 18 сентября в Мюнхене. Когда модель можно будет увидеть на прилавках магазинов, пока неизвестно.

Из-за санкций США телефоны данной линейки будут продаваться без приложений и сервисов Google. Временная санкционная отсрочка, объявленная правительством США ранее, не распространяется на новые продукты, такие как Mate 30.

Отмечается, что смартфоны линейки Huawei Mate 30, несмотря на санкции, будут работать на версии Android, но только на свободно распространяемой версии операционной системы. Сервисы и приложения Google в ней предустановлены не будут. Однако их можно будет скачать и установить вручную.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

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