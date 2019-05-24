​Повлиял опыт войны с Россией: Украина может получить крупный военный заказ

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пятница, 24 мая 2019, 10:53
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Перу намерена заключить с Украиной контракт на ремонт и модернизацию собственных боевых и транспортных самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующие переговоры прошли накануне между представителями ГП ДГЗИФ "Укринмаш", входящего в состав "Укроборонпрома", и высшим командованием ВВС Перу.

"Перуанская сторона отметила, что рассматривает Украину одним из правопреемников разработок, интеллектуальных прав и технологий, созданных в авиационной сфере во времена СССР. Следовательно, Украина имеет полное право осуществлять ремонт и модернизацию авиатехники, находящейся на вооружении ВВС Республики Перу", - говорится в сообщении компании.

"Особый интерес у представителей ВВС Перу вызывает опыт украинского авиастроения, полученный в борьбе с российской агрессией, в частности по модернизации боевых и транспортных самолетов. Учитывая близость технических и боевых характеристик техники, которая находится на вооружении Перу и Украины, стороны определили, что привлечение Укроборонпрома к совершенствованию парка перуанских самолетов экономически и технически обоснованным предложением", - сказано в нем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Министерстве внутренних дел показали, как работают новые пистолеты-пулеметы МР-5, который получила на вооружение Национальная полиция Украины.

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