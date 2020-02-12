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В Samsung рассказали о ценах на смартфоны серии Galaxy S20 и представили "гибкую" новинку

среда, 12 февраля 2020, 18:19
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Компания Samsung Electronics сообщила о старте продаж смартфонов серии Samsung Galaxy S20 с 12 марта, специальный предварительный заказ на устройства доступен с 6 марта.

В компании говорят, что новые модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra имеют новую систему камеры с искусственным интеллектом, и новым оптическим сенсором Samsung.

Также названы цены на смартфоны Samsung:

Galaxy S20: 26999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20+: 29999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20 Ultra: 37999 грн (12/128 ГБ)

Указывается, что заказав девайс серии Galaxy S20 с 11 февраля до 11 марта, покупатель получит беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок. Также заказчики смогут первыми получить свой предзаказ - уже с 6 марта 2020 года и им дается возможность купить смартфон с рассрочкой до 25 месяцев.

Samsung Galaxy S20 защищены системой Knox - платформой, которая предохраняет девайс на уровне чипов и программ. В серии S20 доступен интуитивный интерфейс One UI 2 и несколько сервисов для квартиры и здоровья.

В то же время гибкий Galaxy Z Flip, созданный с использованием скрытого шарнирного механизма, имеет дисплей с диагональю 6.7 дюйма и складывается в компактный форм-фактор.

"Galaxy Z Flip - это следующий шаг в развитии гибких смартфонов, который сделал Samsung, мы предлагаем новый форм-фактор, дисплей и самое главное - новый опыт пользования. Благодаря уникальному дизайну и опыту использования Galaxy Z Flip является воплощением совершенно нового подхода к мобильным устройствам и возможностей, которые они дают пользователю", - сказал президент и глава отдела мобильных коммуникаций Samsung Electronics, д-р То Мун Ро.

Galaxy Z Flip имеет гибкий Infinity-O - дисплей, созданный из запатентованного Samsung гибкого сверхтонкого стекла (Ultra Thin Glass, UTG). Дисплей имеет центральный вырез и с соотношением сторон 21.9:9. Смартфон дает возможность съемки под любым углом без использования дополнительных устройств, также камера дает возможность вести видеозапись в формате 16:9.

В свернутом виде дата, время и уровень заряда выводятся на внешний дисплей, можно легко отвечать на вызовы и сообщения, не разворачивая устройства. Также устройство может работать в мультиоконном режиме.

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