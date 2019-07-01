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На вооружение ВСУ поступила новая бронетехника: опубликовано фото

понедельник, 01 июля 2019, 19:58
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Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многоцелевой тактический бронеавтомобиль повышенной проходимости "Барс-8", автомобиль был выпущен корпорацией "Богдан".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря корпорации Сергея Красулю.

Бронеавто было разработано автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс" по заказу Министерства обороны Украины.

Спикер корпорации уточнил, что автомобиль уже прошел все необходимые испытания, подготовительные мероприятия для его передачи армии завершились в феврале 2019 года. По словам Сергея Красули, на предприятии ожидали приказа о передаче авто до Дня Конституции 28 июня.

"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", весной стало известно, что ВСУ самостоятельно отремонтируют и модернизируют самоходные артиллерийские установки типа "МСТА-С" калибра 152-мм, а также установят новейшие отечественные электронно-оптические системы типа "Око".

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