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За взятые у МВФ кредиты придется расплачиваться простым украинцам - "Батькивщина"

среда, 09 января 2019, 12:25

По кредитам МВФ, которые были получены за последние годы, долго придется расплачиваться простым украинцам.

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок, комментируя обнародованный Меморандум об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ, который предусматривает еще два этапа повышения цены на газ для населения.

Так, с 1 мая 2019 голубое топливо вырастет на 15%, а следующее повышение - с 1 января 2020 года.

«Правительство берет кредиты МВФ и повышает цену на газ, чтобы возвращать свои долги! Долги правительств Порошенко после Революции Достоинства. Брать новые кредиты для погашения старых, за которые люди вынуждены будут рассчитываться дважды - ложный путь. Сегодня завышенными ценами на газ, а завтра с этих же людей взыщут средства на обслуживание долга. Подорожание газа убивает страну, убивает доходы и надежды людей, которые уже не могут оплатить коммунальные услуги, мерзнут в своих квартирах, выпрашивают субсидии», - возмутился политик.

Евтушок убежден, что повышение тарифов - это не условие МВФ для получения следующего транша, а результат плохих дипломатических способностей украинской власти.

«Согласно Конституции, недра принадлежат народу Украины. Люди должны покупать газ внутренней добычи по справедливой цене. Если же говорить о сотрудничестве с МВФ, то сбалансировать госбюджет надо не повышением цены на газ, а другими, более действенными, финансовыми инструментами. В частности, детенизация, деофшоризация», - считает депутат от« Батькивщины ».

Он убежден, новая власть сможет начать сотрудничество с международными кредиторами на условиях, выгодных для государства, а не кучки коррупционных чиновников.

«Новый президент будет думать о том, как поднять уровень экономики, как улучшить жизнь людей. Ведь сейчас, по данным МВФ, украинский уровень ВВП на душу населения - самый низкий в странах Европы. Надо добиться такого развития, чтобы Украина сама могла кредитовать и избавилась от практики постоянных заимствований. Но первым решением нового президента станет снижение вдвое цены на газ для населения», - подчеркнул нардеп.

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