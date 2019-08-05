Названа дата вступления в силу новых санкций США против России

США в последнюю неделю августа планируют ввести второй пакет санкций в отношении России в рамках дела об отравлении Сергея Скрипаля – бывшего сотрудника российской разведки, проживающего в Великобритании.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Следует отметить, что первый пакет санкций против России по делу Скрипаля был введен летом 2018 года. Согласно закону CBW Act для расширение санкций необходимо было выбрать три из шести способов влияния. Было принято решение реализовать следующие шаги: выступить против выдачи кредитов или других типов помощи России со стороны МВФ и Всемирного банка, ужесточить выдачу лицензий на российские товары в США, запретить американским банкам принимать участие в первичном рынке кредитования РФ и выдачи заемов российскому правительству.

Таким образом, новый санкционный пакет начнет действовать с 26 августа.

"Этот шаг существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", - говорит источник в Минфине США.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский пропагандист Владимир Соловьев публично пожаловался на новые санкции США против России.