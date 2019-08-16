Частные поезда, самолеты и штрафы для "евроблях": у Зеленского раскрыли ближайшие планы

Будущий глава транспортного комитета Верховной Раді от партии "Слуга народа" Владислав Криклий поделился планами на ближайшее время относительно ситуации на железной дороге, в авиации и штрафов для "евробляхеров".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Лига".

"Первое что хотим сделать, принять 9 законопроектов, связанных с обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Это все, что касается либерализации рынков: допуск частной тяги на железную дорогу, мультимодальные перевозки, внутренний водный транспорт, концессия автодорог, привлечение независимых инженер-консультантов в строительство дорог, автоматические габаритно-весовые комплексы, техосмотры", - заявил Криклий.

Также он анонсировал полную либерализацию рынка речных перевозок.

"Сейчас рекой перевозится порядка 5-6 млн тонн, а при СССР - 60 млн тонн. Естественно, надо объемы увеличивать", - отметил Криклий.

На вопрос журналиста о возвращении техосмотров автомобилей он ответил: "СМИ любят спекулировать, мол, снова гаишники будут брать деньги. Это не так. Все станции проведения техосмотра давно переданы в частный рынок - все так и останется. Во-вторых, будет поэтапное введение, начиная со старых машин (переоборудованные, первая регистрация б/у транспорта). Для новых машин на первые три года не будет обязательства о проведении техосмотра".

Также он сообщил, что президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала введения штрафов за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

"Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 000 регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 000 регистраций. Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", - сказал Криклий.

Он также высказался о допуске частной тяги в инфраструктуру "Укрзализныци".

"Здесь будет компромиссное для бизнеса и УЗ решение. Если не касаться железной дороги, генеральная линия направлена на максимальную поэтапную либерализацию. Государство должно оставаться собственником только стратегической инфраструктуры и ее эксплуатировать: дороги ж/д сообщение, реки, акватории портов.

Например, железнодорожные вокзалы. Вам нравится, как они работают? Мы считаем, что было бы правильно передать вокзалы в управление частному бизнесу через концессию или долгосрочную аренду. Пассажиры получают первоклассный сервис, бизнес - пассажиропоток и все это эффективно управляется", - заявил политик.

"Также мы бы хотели больше внимания уделять развитию малой авиации. Это позитивно скажется на дорогах и экологии. К тому же это просто удобно. Сейчас цена на небольшой двухместный самолет сопоставима со стоимостью Toyota Land Cruiser. Позволить себе перелет из Киева в Одессу сможет любой человек. Не нужно будет обращаться к большим авиакомпаниям", - отметил Криклий.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" будет просить разрешения у правительства повысить цену на билеты для пассажиров.

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