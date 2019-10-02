RU  UA

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:54
Под Киевом на железной дороге произошло смертельное ЧП: фото с места
14:45
В партии Зеленского отличились заявлением о ветеранах войны на Донбассе: в сети волна гнева
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:56
Голубцы по космическим ценам: сети позабавило фото из столовой Рады
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:54
В Украине полностью исчезнут русскоязычные школы: названа дата
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:56
Холодрыга, как в ноябре: синоптик дала прогноз на выходные
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России озвучили условия для продолжения транзита газа через Украину

среда, 02 октября 2019, 16:56
переглянути новину українською
Фото: Укргазвидобування/Facebook

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину может быть продолжен на условиях нового договора, в случае, если она имплементирует энергетическое законодательство Европы.

Об этом он заявил на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", передает УНИАН.

"Если она сможет это сделать до конца года – мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством, если это не сможет сделать, что вполне вероятно – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время – скажем на год существующий контракт на прокачку", – сказал он.

Он отметил, что якобы Россия давно была готова к переговорам с Украиной по этому вопросу, но "они никак не могли раскачаться и сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены вести переговоры подобного рода".

К тому же, по словам российского лидера, транзит через Украину должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса.

Как сообщал “Апостроф”, Россия имеет технические возможности для прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, еще до завершения строительства обходного газопровода “Северный поток-2”.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: