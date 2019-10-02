В России озвучили условия для продолжения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину может быть продолжен на условиях нового договора, в случае, если она имплементирует энергетическое законодательство Европы.

Об этом он заявил на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", передает УНИАН.

"Если она сможет это сделать до конца года – мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством, если это не сможет сделать, что вполне вероятно – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время – скажем на год существующий контракт на прокачку", – сказал он.

Он отметил, что якобы Россия давно была готова к переговорам с Украиной по этому вопросу, но "они никак не могли раскачаться и сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены вести переговоры подобного рода".

К тому же, по словам российского лидера, транзит через Украину должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса.

Как сообщал “Апостроф”, Россия имеет технические возможности для прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, еще до завершения строительства обходного газопровода “Северный поток-2”.