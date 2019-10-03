RU  UA

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:22
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета: интересные фото из Рады
15:15
"Слуга народа" сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса
15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Уже дома: Лукашенко освободил украинского журналиста, осужденного за шпионаж
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:35
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире: онлайн трансляция
14:17
Путин-бандеровец: известный карикатурист ярко отреагировал на его слова про Украину
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:40
"Слуги народа" решили создать новую группу в Раде: эксклюзивные фото
13:29
Бездушный нудист: появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что происходит с гривной в Киеве: фото с курсами валют

четверг, 03 октября 2019, 13:18
переглянути новину українською

В четверг, 3 октября, курс гривны по отношению к доллару и евро продолжил снижаться.

В обменниках Киева доллар покупают за 25,20 гривен, а продают – по 25,45. Евро торгуется по ценам – 27,40 на покупке и 27,70 на продаже.

В свою очередь, Национальный банк Украины установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам на 3 октября:

1 доллар США – 24,86 грн;

1 евро – 27,16 грн;

10 российских рублей – 3,80 грн.

По сравнению со значениями 2 октября, курс доллара вырос еще на 30 копеек после взлета на 36 копеек днем ранее. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 26 сентября по 3 октября гривня по отношению к доллару ослабла уже на 65 копеек.

Напомним, подробнее о курсах валют читайте в материале "Апострофа": Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: