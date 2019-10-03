Что происходит с гривной в Киеве: фото с курсами валют

В четверг, 3 октября, курс гривны по отношению к доллару и евро продолжил снижаться.

В обменниках Киева доллар покупают за 25,20 гривен, а продают – по 25,45. Евро торгуется по ценам – 27,40 на покупке и 27,70 на продаже.

В свою очередь, Национальный банк Украины установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам на 3 октября:

1 доллар США – 24,86 грн;

1 евро – 27,16 грн;

10 российских рублей – 3,80 грн.

По сравнению со значениями 2 октября, курс доллара вырос еще на 30 копеек после взлета на 36 копеек днем ранее. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 26 сентября по 3 октября гривня по отношению к доллару ослабла уже на 65 копеек.

Напомним, подробнее о курсах валют читайте в материале "Апострофа": Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".