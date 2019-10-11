Люди Путина обрушили акции Яндекса на миллиарды: что там произошло

В пятницу, 11 октября, произошел обвал акций "Яндекса" на Московской бирже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Медуза.

Так, если на открытии за ценные бумаги давали 2314 рублей (около 900 гривен, - прим. ред.), то к вечеру они колебались около 1900 рублей (около 720 гривен, - прим. ред.). Получается, падение акций составило около 18%. При этом, общие потери капитализации компании за день торгов оценивают в 100 миллиардов рублей.

Что касается причин, то вероятно падение произошло из-за заседания комитета Госдумы по информационной политике в четверг, 10 октября. На нем шла речь о законопроекте, согласно которому предполагается ограничение до 20% доли иностранного участия в "значимых информационных ресурсах", к которым в том числе относится "Яндекс". Если требования выполнены не будут, право голоса иностранцев ограничат все теми же 20%, а ресурсу запретят размещать рекламу.

Отметим, что в этот день произошло падение акций и Mail.ru Group. Их акции на Лондонской бирже упали на 3%.

Как сообщал "Апостроф", ранее хакеры устроили масштабную диверсию против "Яндекса".