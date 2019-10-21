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Реприватизация крупных объектов негативно скажется на показателях бюджета-2020 - СМИ

понедельник, 21 октября 2019, 18:45
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В случае реприватизации крупных объектов Украина потеряет миллиарды и распугает инвесторов, что приведет к провалу приватизации и ухудшению показателей бюджета-2020.

Об этом идет речь в материале "Апострофа" - "Отнять и поделить: арифметика реприватизации".

Автор напомнил, что недавно руководство Фонда госимущества заявило о планах провести ревизию приватизации крупных предприятий, что, по его мнению, может отразиться на показателях госбюджета страны – причем, самым болезненным образом. В частности, в случае возврата в госсобственность одного из претендентов на реприватизацию – "Укртелекома" - государство потеряет миллиарды.

"Если в 2011-м году за "Укртелеком" держава выручила 1,3 млрд долларов, то сегодня (реши она его возвратить, а потом продать), бюджет получит, по оценкам экспертов, не больше 500 млн долларов. Падение почти втрое. Сомнительного качества сделка, не правда ли? Добавляем к этому расходы, которые понесет бюджет, выплачивая собственнику компенсацию (а это несколько десятков млрд грн) и погашая долги "Укртелекома" (еще несколько млрд). А также — имиджевые потери, которые неизбежно возникнут на международном уровне. Они тоже имеют свою вполне реальную стоимость", - отмечает автор.

Он подчеркивает, что реприватизация станет серьезным ударом по инвестиционному климату в Украине и сделает невозможным выполнение планов правительства успешно провести в 2020 году приватизацию, а также привлечь за пять лет 50 млрд долл. инвестиций.

"После старта реприватизации крупных предприятий заявленная приватизация полностью провалится. То есть – еще один минус. Государство прощается с планами привлечения 50 млрд долларов иностранных инвестиций за 5 лет. Это очень жирный минус. Оно ввергает себя в финансовый и социальный кризис: необходимость выплаты крупной компенсации и недополучение доходов в госбюджет от приватизации в год, когда ожидаются беспрецедентные выплаты по внешним долгам, спровоцирует валютные качели, банкротство малых и неустойчивых предприятий и как результат – протест населения", - прогнозирует автор.

Напомним, в истории Украины возврат в государственную собственность был осуществлен в отношении трех крупных предприятий – "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Два других предприятия были ввергнуты реприватизационным процессом в изнурительные судебные разбирательства, которые стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").

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