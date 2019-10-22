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Выявлены миллиардные нарушения: в Госаудитслужбе представили результаты мониторинга по закупкам

вторник, 22 октября 2019, 13:27
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С января по сентябрь Госаудитслужба и ее органы осуществили мониторинг 6,4 тысяч закупок, установлены нарушения законодательства на 52,3 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте службы.

Объем проверенных процедур составляет почти 6% от общего торгов и переговоров за год.

В 4,2 тысячах случаях основанием для контроля было выявление признаков нарушений – почти 65% от общего количества закупок. В 98% подтверждено нарушение законодательства в сфере закупок при проведении заказчиками процедур закупок стоимостью 27,9 млрд гривен.

По обращениям ГО проведен мониторинг 915 закупок (установлены нарушения в 723 процедурах закупки стоимостью 4,9 млрд грн), на основании данных автоматических индикаторов рисков - 632 (нарушения в 575 процедурах стоимостью 5,6 млрд грн), обращений органов госвласти и органов местного самоуправления - 392 (нарушения в 304 процедурах стоимостью 5,7 млрд грн), сообщений в СМИ - 12 (нарушения в 9 процедурах стоимостью 2,5 млрд грн), при наличии нескольких оснований - 310.

Удельный вес нарушений в общей сумме составляет: несоблюдение порядка составления форм документов и обнародования информации о закупке - 29,3%; нарушения при рассмотрении, отклонение заказчиком тендерных предложений и отказ в отмене заказчиком закупки - 24,9%; нарушения при составлении документации и ее изменение - 24,7%; неправомерное применение переговорной процедуры - 3,9%; другие нарушения - 17,2%.

По результатам мониторинга процедур закупок предупреждено нарушений на сумму более 11,1 млрд грн, из которых отменено 1,9 тысяч процедур. Удалось предотвратить расходование государственных/коммунальных средств в службах автодорог в Черкасской, Николаевской, Львовской и Кировоградской областях; в Управлении Главного Каховского магистрального канала и КП исполнительного органа Киевсовета "Киевтеплоэнерго"..

Отменены процедуры закупок Департамента ЖКХ и капстроительства Днепропетровской ОГА (стоимостью 195,6 млн грн), КП Закарпатского областного совета "Будкомплектторг" (191,8 млн грн), Управление ЖКХ исполнительного комитета Полтавского горсовета (162,5 млн грн), ГП "Торецкуголь" (190,6 млн грн) и "Первомайскуголь" (184,7 млн грн).

Не обеспечили устранение нарушений в сфере закупок: ГП "Чернобыльская АЭС" и "Киевпастранс", который избрал неподходящего победителя на конкурсе; службы автодорог в Запорожской области, Полтавской и Киевской; КП "Управляющая компания по обслуживанию жилфонда Шевченковского района г. Киева"; Управление строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной администрации Киева; КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

"Факты игнорирования обязательств органа государственного финансового контроля могут способствовать росту коррупционных рисков в сфере закупок и повлиять на своевременное и качественное выполнение договоров, государственных программ", - отметили в Госаудитслужбе.

За текущий год составлен и направлен в суд 366 протоколов о правонарушении по статье 164-14 Кодекса Украины. К ответственности привлечено 24 лица, на которых судами наложено штрафов на сумму 285,6 тысяч гривен.

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