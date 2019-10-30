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Экономика будет расти, но есть нюансы: в Альфа-Банке представили экономический прогноз на 2020 год

среда, 30 октября 2019, 13:38
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В 2020 году украинская экономика сохранит умеренный темп роста, ожидается, что рост ВВП прибавит еще 3% по сравнению с прошлым годом.

О этом говорится в макроэкономическом прогнозе "Альфа-Банка".

Аналитики указывают, что основным двигателем роста экономики в 2020 году должно стать увеличение потребительского спроса. Также ожидается рост активности инвесторов в Украине.

Это, а также ряд других факторов должно способствовать сохранению макрофинансовой стабильности в стране.

В то же время в "Альфа-Банке" считают, что сдерживающими факторами для экономического роста в Украине будут внешние факторы - охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли. Так, для страны может ухудшиться соотношение цен на ключевые экспортные и импортные товары.

Также в ряде крупных отраслей ожидается сужение доходности, а ситуация на рынке труда будет оставаться напряженной из-за демографических факторов.

ВВП Украины в 2001-2020 годах,% реального изменения

Как сообщал "Апостроф", ранее в финансовом холдинге JP Morgan заявили, что их ожидания относительно украинской экономики сменились на более оптимистичные. В связи с этим был опубликован новый прогноз относительно курса гривни на ближайшие годы.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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