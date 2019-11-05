Доллар дорожает: НБУ обновил курс валют на 5 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют по состоянию на вторник, 5 ноября.

Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

Доллар стоит 24,80 грн, евро - 27,67 грн.

Стоит отметить, что по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на шесть копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день.

Ранее аналитики прогнозировали - на этой неделе курс доллара к вернется к отметке 25 гривен, несмотря на то, что в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, так и более оптимистический.