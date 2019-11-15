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ПриватБанк получил огромную компенсацию по делу Коломойского: названа сумма

пятница, 15 ноября 2019, 17:58
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По решению Апелляционного суда Лондона, государственный ПриватБанк получил полную сумму возмещения расходов в размере 10,9 млн фунтов стерлингов от бывших владельцев банка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести корпоративных ответчиков.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Уплаченная сумма включает 3,4 млн фунтов стерлингов в счет расходов банка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, а также возврат 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе банка уточнили, что возмещение расходов стало следствием удовлетворения апелляционной жалобы в Лондоне в прошлом месяце. Окончательная сумма обязательства ответчиков по возмещению расходов, понесенных госбанком в суде первой и апелляционной инстанции, будет "определена должным образом".

Как сообщал "Апостроф", раньше Северный апелляционный хозяйственный суд, расположенный в Киеве, 4 ноября удовлетворил иск компании "Тех-Трейд-Инвест" к "ПриватБанку" и признал недействительными ее долги общей суммой в 7,5 миллиардов гривен.

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