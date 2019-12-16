Доллар пробивает "дно": что происходит с курсом валют в обменниках Киева, фото

В понедельник, 16 декабря, курс доллара в пунктах обмена валют Киева опустился еще ниже.

Об этом сообщат "Апостроф".

Так, купить доллар можно за 23,30 гривен, а продать - за 23,38. В тоже время евро в обменниках столицы продают за 25,95, а покупают - за 26,05.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).