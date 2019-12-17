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Когда Украина откажется от сотрудничества с МВФ: названы сроки

вторник, 17 декабря 2019, 13:18
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После завершения новой трехлетней программы Международного валютного фонда Украина сможет отказаться от кредитов МВФ.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает ТСН.

По ее словам, у Украины есть реальные шансы в ближайшем будущем отказаться от заимствований из фонда.

"Эта программа на три года - мы внутри называем "последняя программа", с которой мы не выйдем на половине пути, а завершим. И продолжим наше сотрудничество с Фондом как страна, которая не нуждается в нового кредитования. У Украины реально есть шансы через три года стать абсолютно самодостаточной. 2019, 2020, 2021 годы - это годы, на которые приходятся пики выплат и обслуживание по долгам, часть которых была накопившаяся ранее", – говорит Маркарова.

Министр отметила, что до 2013 года существовала высокая доля краткосрочного государственного долга в валюте, в то же время внутренний долговой рынок был закрытым.

"Мы фактически все эти вопросы сейчас решили. Мы заимствуем преимущественно в гривне, снижаем проценты. Мы заимствуем длительно - впервые на украинском рынке разместили шестилетние бумаги", - рассказала министр.

Также Маркарова спрогнозировала, что снижение долга к ВВП при одновременном ускорении роста экономики благодаря приватизации, концессии, промышленной политики и привлечения инвестиций дадут возможность через три года увидеть "совершенно другую экономику".

"Обслуживание долгов составит не более 10%. Это уже будет совершенно другой тип экономики", - заявила глава Минфина.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ходе недавнего визита миссии МВФ в Украину была достигнута договоренность о новой программе финансирования, однако ее выполнение все еще зависит от соблюдения ряда условий.

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