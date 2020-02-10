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Выплаты могут быть разными: украинцам указали на важный нюанс с пенсиями

понедельник, 10 февраля 2020, 09:28
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В связи с проведением в стране пенсионной реформы украинцам пояснили, почему выплаты могут быть разными.

Об этом сообщает издание "Факты".

Так, заместитель директора департамента пенсионного обеспечения - начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута прокомментировала вопросы украинцев относительно выхода на пенсию.

"Мы много лет работали в одной бригаде, получали одинаковую зарплату, а пенсия у всех разная. Как такое может быть?", - поинтересовался пенсионер из Луганской области.

Представительница фонда объяснила, что пенсия у двух людей не может быть одинаковой только потому, что они "определенный период времени работали в одной организации".

"При назначении и исчисления размера пенсии во внимание принимают всю трудовую деятельность человека. Подчеркиваю, всю: с первого дня оформления на работу до последнего. И то, что вы некоторое время работали вместе в определенной организации и получали за это время одинаковую зарплату, не дает оснований говорить о том, что у вас должен быть одинаковый размер пенсии. Ведь каждый человек, который много лет работала вместе с вами, имеет свои индивидуальные данные: кто трудоустроился сразу после школы, кто-то учился, кто-нибудь получил премию, а кто-то нет. Кроме того, на размер пенсионной выплаты влияет год выхода на пенсию…", - объяснила Шута.

Чиновница добавила, что факторов может быть много, поэтому и не бывает так, чтобы у двух людей совпадали показатели для назначения пенсии.

"К пенсии может быть установлено надбавки, повышения, доплаты, которые могут существенно увеличить размер пенсии. Одинаковый размер пенсии - это минимальный размер, меньше который человек не может получать, и максимальный, когда пенсия не может быть выше определенный показатель", - резюмировала Шута.

Как сообщал "Апостроф", согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 2018 году украинцам необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Предусмотрена возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен

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