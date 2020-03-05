Есть два сценария: озвучен интересный прогноз по ликвидации Пенсионного фонда в Украине

В Украине существуют два сценария ликвидации Пенсионного фонда.

Один из вариантов - объединение с другими службами, выполняющими функции по предоставлению социальной помощи гражданам, сообщает "Апостроф".

"Если говорить не о ликвидации, а о преобразовании фонда, соединении всех функций фондов социального страхования, объединении их в одной структуре, не зависимо от того, как она будет называться, это уже будет совсем другое дело. И здесь все будет зависеть от того, какие функции такая структура будет выполнять, и как это все будет организовано. Такая оптимизация могла бы быть даже целесообразной", - говорит бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак возлагает большие надежды на цифровизацию процессов.

"Сегодня, когда многие вещи можно делать через электронные услуги, зачем содержать огромный штат с бухгалтерией, недвижимость, автотранспорт в каждом райцентре? Лучше объединять как можно больше направлений в один функционал предоставления социальной помощи гражданам", - отметил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда.