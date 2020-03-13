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Цены на нефть и биржевые индексы США резко рухнули за день: что происходит на рынке

пятница, 13 марта 2020, 00:07
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Цены на нефть продолжают падать после того, как Саудовская Аравия объявила о скидках на свое сырье. Связано это было с отказом РФ и казахстана снизить добычу нефти. 12 марта стоимость нефти на торгах упала на 9%.

Фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на 9,16% - до 32,51 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI снизилась на 6,4% - до 30,86 долларов за баррель.

По состоянию на 22:00 цена на Brent упала на 9,5% до 32.670 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать. Журналисты задали ему вопрос о том, как прошел недавний телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

"Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов", – заявил Трамп.

Ситуация на фондовом рынке

Ключевые индексы США Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq на открытии торгов 12 марта рухнули более чем на 7% каждый. Из-за этого торги останавливали на 15 минут. После этого они продолжились, но индексы упали еще больше.

Индекс Dow Jones снизился на 2075,96 пунктов , до 21 477,26 пункта (-8,81%), индекс S&P 500 - на 223,81 пунктов, до 2 517,57 пункта (-8,16%), а индекс Nasdaq Composite - на 635,56 пунктов, до 7 316,49 (-7,99%).

Обвал происходит на фоне решения США ограничить въезд в страну для европейцев в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на конец дня американские биржи закрылись падением от 9 до 11%. Это худший показатель со времени "Черного понедельника" в 1987 году

Ранее на Московской бирже зафиксировали резкое падение Индекс РТС - в ходе торгов он упал ниже 1000 пунктов, также продолжает падать и российский рубль.

Как сообщал "Апостроф", резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что ведущие российские олигархи потеряли до $13,9 млрд.

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