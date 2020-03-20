Гривна продолжает затяжное падение: обновленный курс валют от НБУ

В пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 53 копейки и установил его на уровне 27,80 грн/долл.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27,80 грн за доллар;

30,093 грн за евро;

0,34 грн за российский рубль;

32,31 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 марта курс всех валют вырос. По состоянию на 19 марта курс доллара был установлен на уровне 29,7936 грн против 29,7271 грн днем ранее.

Подробнее про прогноз по курсу доллара в Украине читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.