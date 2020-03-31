В Украине резко изменился курс доллара: сколько стоит валюта 31 марта

31 марта курс доллара по отношению к гривне подешевел, в то время как евро показал небольшой рост.

Новый курс валют опубликован на сайте Национального банка Украины.

Согласно информации регулятора, доллар США подешевел на 12 копеек и стоит 28,06 гривны, а евро подорожал на 6 копеек и стоит 30,96 гривны.

Стоит отметить, что 30 марта доллар вырос до максимума в этом году: до 28,18 гривны за доллар.

Как известно, курс доллара начал резкий рост несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. Интересно, что еще в начале марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 гривны за доллар.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.