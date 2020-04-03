Кто пострадает от пандемии коронавируса больше всего: в ООН дали тревожный прогноз

По прогнозам экономистов ООН, из-за пандемии коронавируса глобальная экономика в 2020 году может сократиться почти на 1%.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Наиболее уязвимым может оказаться сектор услуг, который пострадает от ограничений на передвижение людей и закрытия границ. В первую очередь это касается отраслей, где важно физическое взаимодействие людей (розничная продажа, гостиничное дело, индустрия развлечений, транспорт).

На эти сферы приходится четверть рабочих мест в секторе обслуживания. Сокращение доходов бизнеса, как отмечают эксперты, приведет к росту безработицы.

Масштаб последствий для глобальной экономики от пандемии коронавируса будет зависеть от продолжительности карантина.

Экономисты ООН полагают, что принаихудшем сценариив 2020 году мировой ВВП, вместо роста на 2,5%, сократится на 0,9%. При этом спад может оказаться еще более значительным, если ограничительные меры будут действовать и в третьем квартале нынешнего года.

К примеру, за время финансового кризиса в 2009 году глобальная экономика сократилась на 1,7%.

В ООН отмечают, что дальнейшее распространение пандемии может привести к тому, что все больше людей окажутсяза чертой бедности. Даже во многих развитых странах значительная часть населения не сможет находиться выше черты бедности дольше трех месяцев, поскольку у людей нет значительных сбережений.

В свою очередь, снижение спроса со стороны Евросоюза и США ударит по развивающимся странам, которые экспортируют туда свои товары. Пострадают и бедные страны, живущие за счет туризма.

Наиболее уязвимыми в ООН называют малоквалифицированных и низкооплачиваемых работников сектора услуг, поскольку они зачастую работают в непосредственной близости друг от друга и легко подвергаются заражению, а также потому, что они не имеют никакой социальной защиты.

Как сообщал "Апостроф", из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина ВВП Украины по итогам 2020 года может снизиться на 5%.