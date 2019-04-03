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Дело ВиЭйБи Банка: у Бахматюка считают, что у детективов НАБУ есть личностные мотивы

среда, 03 апреля 2019, 14:56

Компания "Укрлендфарминг" прокомментировала публикацию в издании "Экономическая правда" по поводу расследования государственными органами ситуации вокруг ВиЭйБи банка, заявив, что никаких комментариев относительно дела журналисты у представителей компании не брали и соответственно выложили заведомо необъективную информацию.

Заявление было опубликовано пресс-службой УЛФ.

В компании утверждают, что цель публикации материала со стороны журналистов – влияние на репутацию Олега Бахматюка – бывшего владельца ВиЭйБи банка.

Указывается, что "дело НАБУ против ВиЭйБи банка" расследуется уже более трех лет, а факты относительно возможных правонарушений исследованы СБУ и Национальной полиции, после чего дела по ним были закрыты. В УЛФ считают открытие новых производств по закрытым полицией и спецслужбами делам нарушением законов "Маски-шоу стоп" и давлением на бизнес. Представители компании считают, что сознательное затягивание дела НАБУ может говорить о личностных мотивах работников этого органа.

"Дело против ВиЭйБи банка была повторно открыто после обращения гражданки Ирэны Росс (в нарушение законов "Маски-шоу стоп"). Но в так называемых расследованиях об этом не сказано. Как и замалчивается тот факт, что вышеупомянутая гражданка сейчас находится в розыске и ей инкриминируют шантаж работников ВиЭйБи банка… Складывается впечатление, что детективы НАБУ использовали шантажистку, чтобы возобновить дело против банка", - указали в компании.

Упоминается также и тот факт, что Олег Бахматюк год назад обращался к руководству Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с предложением вернуть долг банка, однако представители НБУ и Фонда не пошли на контакт.

«Укрлендфарминг» отмечает, что из-за расследования НАБУ ставится под угрозу работа компании и 30 тысяч ее сотрудников, которая производит 1% ВВП Украины.

Компания намерена защищать свою репутацию всеми доступными ей способами и призывает журналистов обращаться за комментариями относительно указанных расследований к ее пресс-службе.

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