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В НАБУ сообщили о важном изменении в операциях с эскроу-счетами

вторник, 07 мая 2019, 17:04
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Украинские банки больше не будут выступать налоговыми агентами в большинстве операций с использованием эскроу-счетов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что НАБУ в сотрудничестве с НКЦБФР и экспертами Большой четверки сумели утвердить формат обобщающей налоговой консультации (ОНК) относительно вопроса налогообложения операций обязательной продажи акций акционерами по требованию лица, который обладает доминирующим пакетом акций (операции сквиз-аут с использованием эскроу-счетов). Проект утвержден приказом Министерства финансов Украины № 181 от 26.04.19.

После утверждения ОНК удалось снять с банков статус налогового агента по большинству случаев налогообложения дохода при осуществлении указанных операций. Теперь при операциях эскроу банк обязуется принимать и зачислять на счет, открытый клиенту, денежные средства, полученные от владельца счета или от третьих лиц, и перечислять такие средства лицу, указанному владельцем счета или вернуть такие средства владельцу счета при наступлении оснований, предусмотренных договором.

В 2018 году НАБУ объединила усилия с НКЦБФР для отработки единой позиции по всем возможным примерам получения дохода, которая включает расчет объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий, налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Совместно были найдены компромиссные решения, разработан и согласован проект ОНК, который был предоставлен в Экспертный Совет Минфина.

НАБУ считает, что полученные разъяснения предоставляют четкий алгоритм действий для всех участников бизнес-процесса, которые вовлечены в операции продажи/покупки акций, перевода средств, проведенных через счет условного хранения (эскроу).

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