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​Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии: подробности
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​Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии: подробности

пятница, 31 мая 2019, 16:46
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Национальный банк Украины заявляет, что Игорь Коломойский хочет через украинский суд заблокировать иск НБУ в Швейцарии по делу "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сегодня Хозяйственный суд Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского к НБУ и "Приватбанку" о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования и 5 договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам.

"Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка И. Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании И. Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - сообщает НБУ.

В декабре 2018 года НБУ обратился к Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания с него задолженности как с финансового поручителя.

В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем "Приватбанка", заключил с Национальным банком договоры поручительства и обязался выполнить требования по возврату кредитов рефинансирования, полученных "Приватбанком" за период 2008-2014 годов.

"Как фактически так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам "Приватбанка", задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн", - указывает НБУ.

НБУ заявляет, что Коломойский пытается заблокировать судебные процессы в Швейцарии и Украине о взыскании этой задолженности.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", основным оппонентом нового рынка электроэнергии, который вводится в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС, является предприниматель Игорь Коломойский, при этом он даже не скрывает своей заинтересованности в отмене реформы энергорынка. Подробнее читайте в материале - К запуску рынка электроэнергии готовы все кроме Коломойского - политолог.

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