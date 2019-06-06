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Названа неожиданная причина выделения украинскому госбанку Западом крупной суммы

четверг, 06 июня 2019, 11:39
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Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 5 июня утвердил проект финансирования Укргазбанка на $40 млн.

Об этом сообщил в Facebook член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.

По словам Шевалева, открытие линии финансирования является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с Укргазбанком. Цель этого сотрудничества - поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также способствовать развитию сегмента торгового финансирования как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики.

Укргазбанк сможет расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам.

Как отмечает министр финансов Оксана Маркарова, "это +40 млн долларов для финансирования украинской экономики".

Линия открыта по программе Trade Facilitation Programme (содействие торговому финансированию).

По итогам первого квартала Укргазбанк поднялся на первую строчку в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса (50,1 млрд грн), тогда как в начале года он занимал третье место.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", курс гривны в украинских обменниках укрепляется к американскому доллару и евро. Подробнее читайте в материале - Что происходит с гривной в обменниках: обнародовано фото.

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