Киевский суд принял неожиданное решение по крупному штрафу "Сбербанку": реакция НБУ

Национальный банк Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ о штрафе и письменном предупреждении АО Сбербанк.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что Сбербанк был оштрафован в декабре 2018 года за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения после того, как регулятор раскрыл некоторые сомнительные операции, проведенные Сбербанком в разное время.

В частности, регулятором выявил крупномасштабные финансовые операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.

Как сообщал "Апостроф", 6 марта 2019 года истекает срок действия санкций для четырех российских банков, введенных в действие Указом Президента Украины № 57/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины 01 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)". Вид ограничительных мероприятий касается предотвращения выведению капитала за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.