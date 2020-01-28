Эксперты рассказали о финансовом здоровье украинских банков: кто прошел проверку

Национальный банк Украины обнародовал результаты стресс-тестов крупнейших финансовых учреждений страны, их прошли 29 банков, в числе которых есть государственный "ПриватБанк", а также частные Первый украинский международный банк (ПУМБ) и "Альфа-Банк". В то же время параллельно результаты своей проверки представил Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) при содействии Независимой ассоциации банков Украины.

Об этом сообщается в материале "Апострофа": Тест без стресса: эксперты оценили финансовое здоровье банков Украины.

Эксперты центра сортировали узнаваемые банки страны с уставным капиталом более 50 млрд гривен, а затем анализировали все банковские учреждения с активами не менее 2 млрд гривен.

Согласно исследованию, 2019 год характеризовался стабильностью банковской системы, а заметным событием на рынке было названо завершение слияния "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка". "Альфа-Банк" в итоге стал пятым финучреждением в стране по показателю "финансовое здоровье", первые места здесь заняли "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк".

Эксперт МЦПИ Егор Киян рассказал "Апострофу" о результатах исследования.

"Рейтинг финансового здоровья банков показал отсутствие значительных проблем в банковской системе. Нормативы в большинстве случаев выполняются, но наблюдается значительный разброс по показателю способности банков генерировать прибыль", - прокомментировал он.