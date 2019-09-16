​Что происходит с долларом после выходных: официальный курс от НБУ

Курс украинской гривны по отношению к американскому доллару за минувшие выходные существенно укрепился.

На 13 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2471,0681 грн за $100;

2741,8972 грн за 100 евро;

На 12 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2483,1184 грн за $100;

2722,2427 грн за 100 евро;

Таким образом, курс гривны к доллару укрепился на 12 копеек, а курс евро - укрепился на 19 копеек.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.