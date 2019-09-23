​Что происходит с гривной после выходных: курс НБУ

Курс украинской гривны укрепляется к американскому доллару и евро в понедельник, 23 сентября.

На 23 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2443,2618 грн за $100;

2694,9178 грн за 100 евро.

На 20 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2461,7559 грн за $100;

2724,4253 грн за 100 евро.

Таким образом, курс гривны к доллару за минувшие выходные укрепился на 18 копеек, а курс евро - на 30 копеек.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".