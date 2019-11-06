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Гривна укрепляется: актуальный курс валют на 6 ноября

среда, 06 ноября 2019, 10:02
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В среду, 6 ноября, в Украине курс доллара упал на 15 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,83 грн/$. Кроме того, средний курс продажи евро в банках опустился на 21 копейку и составил 27,68 грн/€.

При этом, национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,71 грн/$.

Отметим, что по сравнению с о вторником, 5 ноября, американская валюта подешевела на 8 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,46 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 20 копеек.

Подробнее о курсе доллара на 2020 год, читайте в материале "Апострофа": Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году.

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