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Нацбанк обновил курс валют на 5 декабря: свежие данные

четверг, 05 декабря 2019, 08:18
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Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на четверг, 5 декабря, - доллар стоит 23,93 грн, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Гривна к евро ослабла на две копейки - с 26,50 грн за евро до 26,52. Курс гривны по отношению к российскому рублю остался прежним: 3,73 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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