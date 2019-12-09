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Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: данные на 9 декабря

понедельник, 09 декабря 2019, 15:37
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В понедельник, 9 декабря, в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован следующий курс: 23,67 - 23,75 гривен за доллар и 26,17 - 26,25 за евро.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на мониторинг столичных обменников.

Таким образом, за последние три недели доллар и евро стали дешевле более, чем на 60 копеек. В четверг, 14 ноября, в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован следующий курс: 24,32 - 24,37 гривен за доллар и 26,8 - 26,88 за евро.

Как сообщал "Апостроф", Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют по состоянию на понедельник, 9 декабря, - падение доллара ускорилось.

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