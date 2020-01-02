Что происходит с курсом доллара после Нового года: данные от Нацбанка

В четверг, 2 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,68 грн, евро - 26,42 грн, 10 российских рублей - 3,82 грн.

Стоит отметить, что НБУ формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу регулятора население покупать валюту не может.

Ранее правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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