Доллар дорожает: что происходит на рынке валют после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют по состоянию на понедельник, 20 января, - доллар дорожает.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Гривна к доллару США подешевела на 16 копеек и стоит 24,25 грн. Курс гривны к евро ослаб на четыре копейки - с 26,90 грн за евро до 26,94 грн. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,91 грн за 10 руб. до 3,95 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.